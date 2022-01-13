李萱萱：让乡亲们的日子越过越红火

“运用乔砧密植、篱架支撑等技术，能提升每株梨树的通风和采光，提高产量。”昨日，在位于洛宁县马店镇关庙村的金珠沙梨果园里，李萱萱正在跟村民们分享金珠沙梨树种植经验。

李萱萱（左一）跟村民分享种植经验

“运用乔砧密植、篱架支撑等技术，能提升每株梨树的通风和采光，提高产量。”昨日，在位于洛宁县马店镇关庙村的金珠沙梨果园里，李萱萱正在跟村民们分享金珠沙梨树种植经验。

今年33岁的李萱萱毕业于西安美术学院，现任洛阳李应贤果业有限公司总经理。2014年，李萱萱放弃在城市发展的机会，毅然回到家乡关庙村，继承父亲李应贤的事业，开启了金珠沙梨的种植及研发之路。

“虽然父亲已经解决了金珠沙梨树最困难的改良育种技术，但实际种植仍面临着许多技术难题，我还要边做边学。”李萱萱说。

回归农田后，李萱萱一边阅读大量有关技术的书籍，一边到各地学习先进的种植技术和深加工技术。

经过不断摸索、反复试验，李萱萱成功总结出一套绿色无污染沙梨干儿加工技术，开启了沙梨种植的全新模式。她还开发出金珠沙梨果膏、金珠沙梨果茶、金珠沙梨果干儿等多种深加工产品，进一步发展金珠沙梨产业链。

一个人富不算富，大家富才算富。李萱萱不仅把心思放在种植和改进金珠沙梨品种上，还热心公益事业，带动当地村民增收致富。

近年，李萱萱带领团队创立了“公司＋基地＋科技示范＋贫困户”的经营模式，自筹资金建设培训室，免费对果农及贫困户进行种植技术培训、发放技术资料，把自己所知所学倾囊相授，目前已免费培训果农5000余人次。

除了技术支持，每年农忙时，李萱萱还会聘请附近村民到公司帮忙，以增加村民们的收入。

如今，跟着李萱萱种金珠沙梨的村民越来越多。截至目前，李萱萱已帮助关庙村的几百户村民共种植近3000亩的金珠沙梨，沙梨产业也成为当地的农业支柱和阳光产业。

“乡村振兴大幕已开启，希望能带动更多农户通过种植金珠沙梨走上富裕道路，让乡亲们的日子越过越红火。”李萱萱满怀信心地说。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李峰 马中双 文/图）