“红房子”的秘密，听这位88岁的老人来说说

今年88岁的江晓韬老人，已在洛阳定居近70年。68年前，20岁的他响应国家号召支援洛阳建设，参与了苏式建筑的施工，之后进入中信重工机械股份有限公司工作至退休。

江晓韬（左）和老伴儿

今年88岁的江晓韬老人，已在洛阳定居近70年。68年前，20岁的他响应国家号召支援洛阳建设，参与了苏式建筑的施工，之后进入中信重工机械股份有限公司(原洛阳矿山机器厂，简称洛矿)工作至退休。

近日，记者来到江晓韬老人家里，听他讲述关于苏式建筑——“红房子”的秘密。

从安徽到洛阳援建 他是“703工地”的一名施工员

1953年，国家“一五”计划开始实施。资料显示，“一五”时期苏联援建的156个重点工业项目几乎都在中西部地区，洛阳被列为建设这些工业项目的8个城市之一。苏联援建的6个项目——一拖、洛轴、洛矿、洛铜、热电厂、河柴，以及中国自主设计的洛阳耐火材料厂，均在涧西工业区。

在洛阳工业项目建设期间，全国各地的10多万名学生、工人、干部组成建设大军前来支援，祖籍安徽省安庆市太湖县的江晓韬就是其中一员。“1954年，原国家机械部到我们那儿招人，同一批人中分到洛矿的有11人。”江晓韬说。

同时，为大批专家和工人安排的住宅——涧西2号街坊、10号街坊、11号街坊等苏式建筑，也在1954年开建。

江晓韬刚到洛阳的时候，洛矿的厂房、宿舍等还没有修建好。按照工作分配，江晓韬和另外一名同志被安排在“703工地”担任施工员，负责房屋建设的监督和检验。项目筹建初期，涧西还是一片庄稼地，江晓韬等人住在谷水附近的一处竹棚里，每天清晨步行前往建筑工地。

“红房子”用的是标号“75”红砖经历寒冬、酷暑才建成

苏式建筑最典型的特征，就是各式各样的“红房子”。江晓韬说，苏式建筑使用的砖是红土烧制的，被称为标号“75”红砖，长24厘米、宽11.5厘米、厚5.3厘米，硬度很高。

虽然时间已经过去了68年，可是回忆起当时的情景，江晓韬记忆犹新。他说，盖房子用的沙子是从洛河里运来的，尽管非常干净，但还是要用水清洗之后再使用；石子也一样，如果含土就不合格；砌墙时，两块红砖之间的缝隙必须小于1.5厘米……

“施工员对质量要求非常高，如果发现不合格的地方可以直接要求推倒重建。”江晓韬说，虽然时间紧、任务重，可施工方的建筑质量全部符合标准，没有发生过推倒重建的情况。

从1954年10月开工建设到次年10月，2号街坊建设项目完工，这一工程经历了寒冬、酷暑才建成。江晓韬印象最深刻的是1954年深冬，因为天气寒冷，大家在现场烧木炭，只为避免浇灌的水泥混凝土立刻凝固。