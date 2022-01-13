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截至目前，洛阳市已有6276名灾害信息员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:37

　　昨日，省应急管理厅在洛阳举办了一个培训班，参加培训的是一个特殊群体——灾害信息员。

　　据了解，目前全省省、市、县、基层乡镇(街道)、村(社区)五级灾害信息员超过6万人，其中我市有6276人。

　　灾害信息员是干什么的？灾害信息员有哪些职责和任务？做灾害信息员有哪些要求？

　　灾害信息员是干什么的？

　　灾害信息员是从事灾害信息的收集、传递、整理、分析、评估等工作的人员。

　　健全的灾害信息员队伍为各级党委、政府掌握灾情动态和发展趋势提供了有力的数据支撑。近年来，灾害信息员队伍已经成为国家综合防灾减灾救灾不可或缺的人才力量。

　　《自然灾害救助条例》规定，县级以上地方政府应当加强自然灾害救助人员的队伍建设和业务培训，村民委员会、居民委员会和企业事业单位应当设立专职或者兼职的自然灾害信息员。

　　灾害信息员有哪些职责和任务？

　　灾害信息员分为省、市、县、基层乡镇(街道)、村(社区)五级，主要承担自然灾害灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害预警监测、险情信息报送等工作，以及协助受灾群众紧急转移安置、紧急生活救助等工作。

　　做灾害信息员有哪些要求？

　　出现造成10人以上(含10人)死亡失踪、房屋大量倒塌或城乡大面积受灾等灾情的自然灾害时，灾害信息员应在接报后立即上报初步情况，随后动态报告全面灾害情况。灾情稳定前，实行24小时零报告制度。对于可能达到启动本级救助应急响应级别的重大灾情，灾害信息员要及时报请本级应急管理部门，为后期启动应急响应、灾情发布等工作提供依据。

　　灾情台账管理是实施灾情评估核查和灾后救助的主要依据。灾害发生后，灾害信息员需要做好灾情台账管理，对于因灾死亡失踪人员和房屋倒塌情况，要及时填报“因灾死亡失踪人口台账”“因灾倒塌损坏住房户台账”等，必要时还需会同相关涉灾部门填报“自然灾害损失情况统计”。

　　接到应急管理部要求核实信息的指令后，灾害信息员应及时反馈情况，对具体情况暂不清楚的，应先报告事件概要情况，随后反馈详情，原则上电话反馈时间不得超过30分钟，书面反馈(包括传真、微信、短信等方式)时间不得超过1个小时。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷 杜广新）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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