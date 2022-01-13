王城大道陇海铁路桥东幅将封闭检测

昨日，记者从市交警部门获悉，有关部门将对王城大道陇海铁路桥进行结构定期检测及荷载试验，届时，王城大道陇海铁路桥东幅主线将暂时封闭。

昨日，记者从市交警部门获悉，有关部门将对王城大道陇海铁路桥进行结构定期检测及荷载试验，届时，王城大道陇海铁路桥东幅主线将暂时封闭。

此次桥梁检测试验的时段为8日0时至5时。检测期间，王城大道陇海铁路桥东幅主线(瀍涧大道匝道处至陇海铁路桥北进口匝道处)将暂时封闭。封闭期间，拟沿王城大道由南向北方向通行的车辆，可沿王城大道快速路—王城大道辅道—王城大道陇海铁路桥北进口匝道绕行。

市交警部门提醒，过往车辆在行经该路段时请自觉遵守交通引导标志的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员指挥。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）