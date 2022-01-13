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2023年度空军招飞、空军青航校招生初检安排出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:32

　　昨日，记者从市招生考试中心获悉，2023年度河南省空军招飞(洛阳站)、空军青航校招生(洛阳站)初检，将于21日至23日进行，提醒相关考生按要求参加。

　　市招生考试中心招飞专干郭航行介绍，空军招飞对象为年龄不小于17周岁、不超过20周岁的普通高中应、往届毕业男生(2003年8月31日至2006年8月31日出生)。洛阳站初检具体安排为：9月22日14时至16时，偃师区、孟津区、新安县、宜阳县、伊川县、洛宁县、嵩县、栾川县、汝阳县考生；9月23日8时至11时，涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区考生。

　　空军青航校招生对象为户籍、学籍均在河南省的应届初中毕业男生，年龄14周岁至16周岁(2006年8月31日至2009年8月31日出生)。洛阳站初检具体安排为：9月21日8时至11时，偃师区、孟津区、新安县、宜阳县、伊川县、洛宁县、嵩县、栾川县、汝阳县考生；9月22日8时至11时，涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区考生。

　　需要提醒的是，因疫情防控需要，学生在参加初检时，除携带报名表、健康情况申报表和身份证(户口簿)，还需出示48小时以内核酸阴性证明、健康码和行程卡(以上材料均需打印纸质版)，请提前做好相关准备。

　　有以下情形之一的学生暂不安排参加此次初检。

　　1.在参加初检前10天内，有境外(含港澳台地区)旅居史的人员。

　　2.在参加初检前7天内，有国内疫情中高风险区和新发本土病例所在区县旅居史、接触史的人员。

　　3.在参加初检前7天内，接到有关部门关于疫情防控风险提示电话要求其隔离或居家医学观察、健康监测，或健康码、行程码有异常情况的人员。

　　4.被判定为新冠病毒感染病例、疑似病例的密切接触者、二次接触者、时空伴随(重合)者或其他涉疫风险人员。

　　5.已治愈出院的确诊病例或已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，尚在随访及医学观察期内的人员。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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