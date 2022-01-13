关于装修保证金问题，这儿有你想要的答案

近日，一些市民来电咨询有关装修保证金(又称装修押金)方面的问题。就市民关心的一些问题，记者昨日采访了有关部门。

近日，一些市民来电咨询有关装修保证金(又称装修押金)方面的问题。就市民关心的一些问题，记者昨日采访了有关部门。

在采访中记者得知，《河南省物业管理条例》规定：“业主或者物业使用人应当在住宅装饰装修工程开工前，向物业服务企业办理登记手续，签订装饰装修管理服务协议。物业服务企业应当将装饰装修的禁止行为和注意事项告知业主或者物业使用人。”在实际情况下，在签订装饰装修管理服务协议时，物业公司往往会要求住户交一定金额的装修保证金，用以约束住户的装修行为。

“目前，《河南省物业管理条例》和我市均未有明确装修保证金收取的相关规定。装修保证金跟与其相关的其他具体内容，主要看物业公司、业主签订的装饰装修管理服务协议怎么约定。”市物业办相关工作人员说。

因此，装修保证金是否收取，金额是多少，装修完毕、验收合格后，物业公司应在多长时间内退还装修保证金，装修保证金退还时是否有利息……这些市民关注最多的问题，也都应该以装饰装修管理服务协议中约定的内容为准。

问题一：将装修保证金转为物业费的做法合规吗？

有市民咨询，物业公司将装修保证金转为物业费，这种做法合规吗？市物业办相关工作人员表示，如果在双方签订装饰装修管理服务协议时，约定了装修保证金将来可以转为物业费，则从其约定；在未约定或未征得业主同意的情况下，物业公司无权擅自将装修保证金转成物业费，业主有权要求物业公司退还保证金款项。

问题二：只有交了装修保证金才能拿钥匙？

在交房时，市民短期内并没有装修的打算，但物业公司要求只有交了装修保证金，才能拿钥匙，此举合理吗？市物业办相关工作人员说，装修保证金的目的是约束住户的装修行为，如果业主没有打算装修，物业公司却要求业主交装修保证金，这种做法是不合理的，不能以此限制业主收房、领钥匙。

另外，有些小区本身不具备正式交房条件，但允许业主提前装修，在装修完毕、验收合格后，物业公司以楼宇未整体通过经验收为由，要延期退还装修保证金。市物业办相关工作人员说，这种做法也不合适，应以双方装饰装修管理服务协议中约定的验收、退款时间为准。

市物业办相关工作人员提醒，市民在跟物业公司签订装饰装修管理服务协议时，要看清、问清其中涉及装修的禁止行为、注意事项和装修保证金等内容。否则，后期可能因装修违反协议约定而造成装修保证金无法全额退还，或在装修保证金退还期限、利息等问题上发生纠纷。

通常，在装修完毕、验收合格后，物业公司就应当在约定的期限内及时退还装修保证金。如果物业公司以种种借口未按约定的期限退还装修保证金，或有其他违反装饰装修管理服务协议约定的行为，市民可向社区、办事处和辖区物业主管部门投诉。

小区物业好不好，居民最有发言权。本栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）