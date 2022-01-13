69岁的朱毅彬义务修家电30多年 他说感到很幸福

近日，在涧西区重庆路二社区一个专修家电的屋里，桌上的微波炉发出“叮”的一声后，朱师傅从里面取出一个冒着热气的碗，笑着递给邻居：“微波炉修好了，你看这碗里的水热腾腾的。”

朱毅彬正在修理微波炉

近日，在涧西区重庆路二社区一个专修家电的屋里，桌上的微波炉发出“叮”的一声后，朱师傅从里面取出一个冒着热气的碗，笑着递给邻居：“微波炉修好了，你看这碗里的水热腾腾的。”朱师傅名叫朱毅彬，为辖区居民义务修理家电，已坚持了30多年。

义务修家电，人送雅号“万能修”

今年69岁的朱毅彬家在重庆路二社区，身体硬朗、思维敏捷，说起话来中气十足。30多年来，他义务帮大家修理了数不清的家电，大到冰箱、电视，小到录音机，都能令它们“起死回生”，人送雅号“万能修”。

朱毅彬觉得自己是个幸福的人，他学的是电气，工作就是跟电打交道，退休后还能发挥余热，为大家修家电。

朱毅彬从小就爱研究电器，参军后他没有放弃兴趣，业余时间喜欢看相关专业的书，到城里收集二手半导体之类的电子配件，尝试制作收音机。彼时，年轻好学的他进步很快，转业时已学有所成，后来进入省里一家单位的电气实验室工作。

1985年，朱毅彬被调到洛矿(今中信重工机械股份有限公司)工作，依然和电打交道。那时候，他负责好几个车间的电，手下光电工就有几十人。有一年，外地出售一批市场上罕见的进口机床，因机床被水泡过，所以价格便宜，他受单位委派实地查看机床的情况，并顺利完成对那些机床的维修工作，受到单位嘉奖。

30多年来助人不倦，修过的家电数不清

说起为大家义务修理家电的事儿，朱毅彬给记者看了他手机里保存的一张给大家修家电的老照片，背后的故事是这样的：1987年前后，单位组织开展学雷锋志愿活动，他报名参加，在社区支起一个维修摊儿，帮居民们修家电。他技术好、脾气好，来找他修家电的人越来越多，他从未拒绝过。

“修家电得动脑子，不能马虎。”朱毅彬说，一开始他修的大多是录音机、电风扇之类的常见电器，这对他来说很轻松。随着时代的变化，电视机、微波炉、空调等电器慢慢普及，他的“业务”范围越来越广。爱钻研的他遇到没修过的电器，总是先查资料、拆开机器细致研究，随后才动手。

“这些年您修了多少家电？”面对记者的问题，朱毅彬笑着说多到数不清。去年，社区为他腾出一间房屋作为工作室，专门供他修理家电用。维修记录显示，仅去年下半年，他就为辖区居民修了100多件家电。

“朱师傅义务帮大家修家电，我们都很感谢他。”居民王女士说。

准备成立志愿服务队，帮助更多居民

朱毅彬说，他住在老旧小区里，小区居民基本上都是老年人，不少人行动不便，加上老房子不宽敞，在使用电器的过程中稍有不慎就可能有危险。有一年夏天，一天晚上他准备睡觉，关了电视、电风扇后，再关各个屋里的灯，需要忙活半天，于是，他萌生了给家中电器加装遥控装置的想法。

“电灯、电风扇都能改成遥控的。”朱毅彬说，那段时间，他在网上查了很多资料，又跑了很多个市场，买回来合适的信号发射接收装置。随后，他先在自己家试验，试验成功后又帮一些老人进行家用电器改装。

重庆路二社区是焦裕禄精神的传承地，焦裕禄精神对朱毅彬影响很大。他退休后，经常参加社区的志愿活动。眼下，社区跟他商量，准备对更多人进行培训，由他牵头成立一支义务修理家电的志愿服务队。“一个人的力量有限，大家齐上阵能帮助更多居民。”朱毅彬说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 李元榕 文/图）