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以“平台质变”促“创新裂变”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:12

　　组建省市两级产业研究院14家，不仅有场地、有人员、有经费，且已发布77个项目……最近，我市“官宣”产业研究院建设新动态，一系列实质性进展带给人们满满的期待。作为贯通产学研用的重要创新平台，拉开了架子、铺开了摊子令人乐见，但如何从量的突破迈向质的飞跃，更是一个值得探讨的话题。

　　从量变到质变，这是事物发展的规律。作为科技创新链条的关键一环，打通成果转化“最后一公里”的重要载体，产业研究院往往由企业、高校、院所等多方共建而成，既是一个创新联合体，也是一种新型研发机构。这就意味着，在具体建设上，既要拼规模、拼硬件、拼项目，更重要的是思维、模式、体制也要“更新”。比如是不是人才引进“刚柔并济”、薪酬分配“优劳多得”、科研攻关“揭榜挂帅”，是不是直奔“市场化、产业化”，又是否真正“抱成一团、协同作战”……这些“质变因子”，直接决定着平台自身的活力和实力，决定着其能否打破平庸、走向卓越。

　　“没有质变的量变就是低层次循环”。从产业研究院到实验室、中试基地，这些当下我市立足新型研发机构定位打造的创新平台，其实都需要迈向质变跨越。思维更开放、体制更灵活、产研更融合，我们才能真正激发“1+1>2”的“创新裂变”，以“平台+”撑起城市“新”天地！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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