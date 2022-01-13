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脱下绿军装 变身“志愿红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:17
 

　　“脱下绿军装，穿上红马甲，我自豪”“能在家门口为大伙儿做点儿事，我挺有成就感的”“我们希望有更多退役军人加入”……日前，说起加入涧西区郑州路街道南村社区退役军人志愿服务站后的感受，大家激动不已。

　　南村社区相关负责人说，目前共有42名退役军人加入了社区退役军人志愿服务站，分别组成了社区应急志愿服务队、红色基因传承志愿服务队、美好家园营造志愿服务队和送温暖志愿服务队，全面助力文明社区创建，服务社区居民。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 邓拂晓 崔丹丹 摄影报道）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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