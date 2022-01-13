涧西区洛外社区：主题墙绘进社区 增强居民幸福感

5日上午，看着家门口的孝老爱亲主题墙绘，涧西区洛外社区公交家属院居民刘敏说，这些墙绘不仅提升了小区的“颜值”，还能让居民接受中国传统文化的熏陶。
5日上午，看着家门口的孝老爱亲主题墙绘，涧西区洛外社区公交家属院居民刘敏说，这些墙绘不仅提升了小区的“颜值”，还能让居民接受中国传统文化的熏陶。
5日上午，看着家门口的孝老爱亲主题墙绘，涧西区洛外社区公交家属院居民刘敏说，这些墙绘不仅提升了小区的“颜值”，还能让居民接受中国传统文化的熏陶。
洛外社区相关负责人说，近期，他们开展了“建孝老爱亲楼道，展和谐邻里新貌”的主题“微治理”活动，希望以这批墙绘来激励大家。接下来，洛外社区将继续丰富墙绘的内容和表现形式，增强居民的幸福感、认同感和归属感。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 丁庆春 彭志霞 摄影报道）
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