涧西区洛外社区：主题墙绘进社区 增强居民幸福感

5日上午，看着家门口的孝老爱亲主题墙绘，涧西区洛外社区公交家属院居民刘敏说，这些墙绘不仅提升了小区的“颜值”，还能让居民接受中国传统文化的熏陶。

5日上午，看着家门口的孝老爱亲主题墙绘，涧西区洛外社区公交家属院居民刘敏说，这些墙绘不仅提升了小区的“颜值”，还能让居民接受中国传统文化的熏陶。

洛外社区相关负责人说，近期，他们开展了“建孝老爱亲楼道，展和谐邻里新貌”的主题“微治理”活动，希望以这批墙绘来激励大家。接下来，洛外社区将继续丰富墙绘的内容和表现形式，增强居民的幸福感、认同感和归属感。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 丁庆春 彭志霞 摄影报道）