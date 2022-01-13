今日白露 洛阳最高气温将重回“2”字头

今日洛阳晴天到多云，偏西风转偏北风3级左右，气温19℃到31℃。

昨日天气晴好，午后的阳光火辣辣的。从明天开始，我省西部、西北部等地雨水将光顾，洛阳最高气温将重回“2”字头。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市以晴好天气为主；8日到9日副高南退，高空有低槽逐渐东移，影响我市转阵雨天气，预计：今天，晴天到多云，偏西风转偏北风3级左右，气温19℃到31℃；明天，多云，局部地区有小阵雨，偏北风3级左右，气温21℃到29℃。

今天23时32分，我们将迎来昼夜温差最大的节气——白露，此时节，天高云淡，气爽风凉，孟秋结束，仲秋开始。

白露是二十四节气中第十五个节气，也是秋季第三个节气。进入白露节气后，夏季风逐渐被冬季风所代替，冷空气开始频繁南下，加之太阳直射地面位置逐渐南移，北半球日照时间变短，日照强度减弱，夜间常晴朗少云，地面辐射散热加快，人们会明显感觉到早晚温差在加大，整体气温一天比一天低，因此民谚说“白露秋分夜，一夜凉一夜”以及“白露身不露，寒露脚不露”。

白露时节日照时间变短，气温下降快，农田里的夏秋作物即将成熟或已经成熟，农民们忙碌地在田间收庄稼。

白露时昼夜温差大，保健专家提醒，大家要适时增减衣物，以免受凉。此外，在饮食方面，宜遵循“滋阴润燥”的原则，适当选用山药、雪梨、藕、芝麻、鸭肉、银耳、百合等润肺生津、养阴清燥的食物。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）