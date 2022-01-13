关于涧西区等11个县区区域核酸检测结果的通告

根据疫情防控需要，我市于2022年9月6日对涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区辖区内及偃师区、孟津区、宜阳县、洛宁县、嵩县、栾川县县城区内所有居民(包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等)开展区域核酸检测。在全市上下共同努力下，本轮核酸检测工作已顺利完成，检测结果均为阴性。

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于涧西区等11个县区区域核酸检测结果的通告

根据疫情防控需要，我市于2022年9月6日对涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区辖区内及偃师区、孟津区、宜阳县、洛宁县、嵩县、栾川县县城区内所有居民(包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等)开展区域核酸检测。在全市上下共同努力下，本轮核酸检测工作已顺利完成，检测结果均为阴性。

当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

衷心感谢广大市民的理解支持和配合！

2022年9月7日