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伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整9月7日核酸检测范围的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊川县融媒体中心 2022.09.06 21:07

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部
关于调整9月7日核酸检测范围的通告

　　按照精准防控和科学调度的原则，结合我县实际，经市、县疫情防控指挥部研究，原定于9月7日开展的全员核酸检测调整为中高风险区及重点管控区的区域核酸检测。全县各项生产、生活秩序恢复正常。

　　目前疫情形势依然严峻，希望广大人民群众时刻紧绷疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，继续配合疫情防控措施，主动落实返伊报备、佩戴口罩、扫场所码等，按要求积极参加核酸检测，扎实做好常态化疫情防控，坚决阻断疫情传播，共同巩固来之不易的抗疫成果，全力守护好我们的家园。

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年9月6日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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