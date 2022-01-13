5日，呼南高铁焦洛平段项目洛阳工作专班第十九次推进会召开，贯彻落实呼南高铁焦洛平段项目推进省级工作专班第二次会议精神，对做好下步工作提出要求。

5日，呼南高铁焦洛平段项目洛阳工作专班第十九次推进会召开，贯彻落实呼南高铁焦洛平段项目推进省级工作专班第二次会议精神，对做好下步工作提出要求。

会上，市发改委通报了呼南高铁焦洛平段项目前期工作进展情况，市直有关部门及沿线县区相关负责同志作了发言。会议印发《呼南高铁焦洛平段项目“1+10”专班推进工作机制》，提出我市在市级工作专班领导下，成立10个重点工作专项推进组，确保呼南高铁焦洛平段前期工作有力有序开展。

市人大常委会党组副书记、副主任王琰君在会上强调，省委、市委高度重视呼南高铁焦洛平段建设，全市上下热切期盼项目早日开工。各专班成员单位要增强责任感紧迫感，对照责任分工，切实扛牢任务，层层传导压力，提升工作效率，着力形成全市“一盘棋”的工作合力，压茬推进前期各项工作，力争项目尽快开工建设。各专项工作推进组要明晰任务、强化责任、挂图作战，制定重点工作推进方案，加强向上对接沟通，努力争取更大工作主动。市级工作专班办公室要做好日常协调调度，坚持周例会制度，实行“日报告、周通报”，有效保障各项任务落实落细。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 邢航)