河南省地表水环境质量排名公布 洛阳累计排名第一

记者从洛阳市生态环境局获悉，河南省生态环境厅于日前公布了全省今年7月份地表水环境质量排名以及前7个月累计排名情况，洛阳市累计排名第一。

记者从洛阳市生态环境局获悉，河南省生态环境厅于日前公布了全省今年7月份地表水环境质量排名以及前7个月累计排名情况，洛阳市累计排名第一。

在省辖市地表水环境质量7月份的排名中，洛阳市排在第2位。在今年1至7月的累计排名中，洛阳市排名第一，安阳、济源紧随其后。

与此同时，河南省生态环境厅还公布了县(市、区)地表水环境质量排名情况。在7月份排名前10位中，洛阳市的汝阳县榜上有名，名列第5位。在1至7月的累计排名前10位中，洛阳市占据4个席位，分别是栾川县、嵩县、宜阳县、伊川县，列第4、6、7、10位。

洛阳市高度重视水污染防治工作，以改善水环境质量为核心，以防控水环境风险为底线，坚持方向不变、力度不减，标本兼治、因河施策、克难攻坚，统筹推进水资源利用、水生态保护、水环境治理。近年来，洛阳市重点实施了饮用水源地整治、黑臭水体整治等为主要内容的水污染防治攻坚任务，共完成相关工程150余项，从而保障了伊洛河出境断面水质达到省定的Ⅲ类标准，全市水环境质量一直位居全省前列。

洛阳市生态环境局相关负责人介绍，“十三五”期间，洛阳市洛河水系整体水质由“轻度污染”改善到“优”；伊河水系整体水质保持良好以上；伊洛河水系整体水质由“轻度污染”改善到“良”。今年1至7月，洛阳市13个国家和省考核断面水质达标率为100%，水源地水质达标率为100%，优良水质断面比例达92.3%。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹 文/图）