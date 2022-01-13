今日下午，市委宣传部副部长、市文明办、市创建办主任焦元鹏一行到洛阳网调研，详细了解洛阳网全媒体平台建设成果。 今日下午，市委宣传部副部长、市文明办、市创建办主任焦元鹏一行到洛阳网调研，详细了解洛阳网全媒体平台建设成果。 调研过程中，焦元鹏一行观看了由洛阳网围绕“青年友好型城市建设”制作的视频《新生洛阳》，并到洛阳网直播间进行体验。焦元鹏对洛阳网微信公众号代运营、短视频制作、小程序研发、活动策划等全媒体运营工作表示赞赏与肯定。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于/文 杨艺鹏/图)