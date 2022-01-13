点赞！这些洛阳企业上榜“中国500强”

6日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022中国企业500强” “2022中国制造业企业500强” “2022中国服务业企业500强” “2022中国跨国公司100大及跨国指数”等榜单，我市多家企业榜上有名。 6日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022中国企业500强” “2022中国制造业企业500强” “2022中国服务业企业500强” “2022中国跨国公司100大及跨国指数”等榜单，我市多家企业榜上有名。 在“2022中国企业500强”中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以1738.63亿元营业收入排名第152位，比去年上升46个位次；伊电控股集团有限公司以463.17亿元营业收入排名第473位，比去年上升10个位次。 在“2022中国制造业企业500强”中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以第67位、伊电控股集团有限公司以第236位、万基控股集团有限公司以第262位、洛阳炼化宏达实业有限责任公司以第371位名列榜单。 洛阳国宏投资控股集团有限公司以295.89亿元的营业收入排名“2022中国服务业企业500强”第225位，比去年上升4个位次。 凭借1186.93亿元的海外资产，洛阳栾川钼业集团股份有限公司还进入了“2022中国跨国公司100大及跨国指数”榜单，名列第21位。 榜单显示，2022中国企业500强总营收规模首次迈上百万亿级台阶，比上年增加了12.65万亿元，增长14.08%，为近10年来最大涨幅，其入围门槛比上年提高了53.89亿元，增长13.74%，反映出我国企业行业结构持续优化，盈利水平总体改善，创新实力不断积累，国际地位稳步提高，在做强做优做大等方面取得了新的进展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 戴志刚）