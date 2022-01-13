洛阳车主注意！今晚油价上调 加满一箱油将多花7.5元

国家发改委发布消息称，自今日24时起，国内汽油价格上调190元/吨，柴油价格上调185元/吨。折合升价，92号汽油价格上调0.15元/升，95号汽油、0号柴油均上调0.16元/升。
国家发改委发布消息称，自今日24时起，国内汽油价格上调190元/吨，柴油价格上调185元/吨。折合升价，92号汽油价格上调0.15元/升，95号汽油、0号柴油均上调0.16元/升。
洛阳车主注意啦！刚刚，国家发改委发布消息称，自今日24时起，国内汽油价格上调190元/吨，柴油价格上调185元/吨。折合升价，92号汽油价格上调0.15元/升，95号汽油、0号柴油均上调0.16元/升。
以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花7.5元左右。⑥
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