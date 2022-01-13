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便捷+智能+潮流！洛阳将通过社区体育公园建设打造城市“青年休闲环”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 16:53

厚德园社区体育公园智能步道

　　高水平建设社区体育公园，是洛阳市委市政府着力推进的重点民生工程，也是提升洛阳城市品质、打造青年友好型城市的重要载体。

　　近日，洛阳市出台《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》，明确全市将利用社区公园与闲置建筑，规划建设196个室内室外融合的社区体育公园，规划选址覆盖涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区近97%的现状社区，推动实现全域覆盖、服务共享，打造更高水平的全民健身公共服务体系。

　　洛阳市自然资源和规划局相关负责人介绍，社区体育公园是指面向社区居民，以公园绿地、体育用地等独立占地形式建设，或利用现有场地改建、增建的，以室内外体育健身为主要功能，兼有休闲游憩、社会交往等一般功能的公益性公共空间。去年以来，洛阳市通过盘活城市公共绿地、社区闲置用房等资源，已规划建成一批社区体育中心。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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