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洛龙区推出“窗口无否决权”服务机制【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 16:06

　　市民办事遇到问题，服务窗口工作人员不能以“不能办”“不知道”答复，而是要告诉办事群众“应该怎么办”，并给予明确指引——6日起，洛阳市洛龙区政务服务中心推出“窗口无否决权”服务机制，全力提升政务服务水平，聚焦打造一流营商环境。

　　10时许，记者在现场看到，入驻政务服务中心大厅的服务窗口前均摆放有“窗口无否决权”服务机制告知牌，核心内容为：窗口工作人员在面对企业、群众申请或咨询时，不能否决企业、群众的办事请求，不说“不能办”要说“怎么办”，不说“不是我办”要告知“是谁办”，不说“不知道怎么办”要“想办法办”，切实履行“一次性告知”和“首问负责”责任。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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