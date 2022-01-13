高中学业水平考试可以选择日语等小语种吗？洛阳市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子现在上高二，明年将参加高中学业水平考试，只能用英语参加会考吗？能不能用日语参加会考？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子现在上高二，明年将参加高中学业水平考试，只能用英语参加会考吗？能不能用日语参加会考？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子现在上高二，明年将参加高中学业水平考试，能不能用日语参加会考？还是只能用英语参加会考？
洛阳市教育局回复：高中学生学业水平考试可以选择日语等小语种，但小语种成绩评价只有C和D两种，就是合格或者不合格。每年的考试具体时间由省里确定，大致时间在前一年年底或者当年的年初。
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