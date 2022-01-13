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净利润倍增！这家洛阳企业上半年业绩亮眼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 16:07

　　5日，记者从北玻股份获悉，该企业近日发布2022年半年报显示，企业上半年业绩亮眼，实现净利润倍增，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长109.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长128.09%。

　　作为该企业的支柱产品，北玻股份玻璃钢化设备上半年营业收入同比增长13.79%，迄今相关产品覆盖世界110多个国家及地区，全球已有超过5500台北玻股份玻璃钢化设备运行。

　　围绕深加工玻璃产品，北玻股份结合自身玻璃钢化设备、自动化设备、镀膜设备和风机设备的技术生产优势，以及行业领先的玻璃深加工工艺，积极开拓高端市场，并实现多项突破。

　　“锚定产业风口积极创新，是企业实现净利润大幅度增长的重要原因。”北玻股份相关负责人表示。

　　作为唯一一家生产经营玻璃钢化设备的国内A股上市公司，北玻股份近年来积极实施技术创新，不断推动产品迭代升级，饱受市场青睐，实现了玻璃钢化设备国际订单的持续增加。今年上半年，该企业生产的高端玻璃产品成功应用在美国耶鲁大学创新思维中心、卡塔尔卢塞尔塔裙楼项目、北京城市副中心图书馆项目、上海博物馆东馆、国家会议中心二期项目、南京城墙博物馆等国内外标志建筑物上。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 巴萃 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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