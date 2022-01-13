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“洛阳元素”闪耀2022年服贸会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 16:07

　　5日，为期6天的2022年中国国际服务贸易交易会在北京闭幕。洛阳市140余家企业通过线上线下相结合的方式参会，收获满满。

　　服贸会是由商务部、北京市政府共同主办的国家级、国际性、综合型服务贸易展会，是中国服务业对外开放的重要窗口。本届服贸会重点围绕服务贸易开放合作、数字贸易和数字经济、绿色发展等热点话题开展对话交流，并聚焦数字贸易规则、低碳发展、文化贸易等领域进行讨论。展览展示方面，共设置1个综合展和9个专题展，总面积15.2万平方米。

　　“大家看到的这款红外探测器，通过肉眼就可以观测到VOCs类气体的微小泄露，被广泛用于石油化工、环保执法等领域。”在河南展区，来自洛阳热感科技有限公司的一款红外成像气体检漏仪引来关注。公司市场部负责人介绍，此次是首次参加服贸会，希望通过这次展会让更多人看到公司研发的新利器。

　　在本届服贸会上，河南省作为唯一主题省参与展览展示。在河南展区，不仅有历正科技(洛阳)有限公司的低空无人机防御技术、洛阳热感科技有限公司的红外成像气体检漏仪等企业展品现场展出，洛阳维达石化工程有限公司的“冷再生剂循环技术(CRC)”还被纳入2022年服贸会交易成果发布活动。另外，龙门实验室、龙门石窟等也通过宣传片、展板等形式，全方位展示了洛阳服务贸易发展的优势和潜力。

　　洛阳市商务局相关负责人介绍，洛阳市共有140余家相关企业在服贸会平台上注册。洛阳国家大学科技园、恒生科技园、五洲跨境电商产业园等服务外包园区，洛阳千歌机器人、洛阳众智软件科技股份有限公司等，通过线上方式展示了洛阳服务贸易领域的创新技术和服务。

　　近年来，洛阳市依托产业基础雄厚、科技实力突出的显著优势，重点围绕技术创新、服务模式创新和体制机制创新等，大力支持服务外包发展，去年成功获批中国服务外包示范城市，为建强副中心、形成增长极提供有力支撑。洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将进一步完善政策体系，加快龙头企业引入和培育，全面提升“洛阳服务”和“洛阳智造”品牌影响力和国际竞争力，让服务贸易成为对外贸易发展的新引擎。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 张会娟)(受访者供图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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