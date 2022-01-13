提醒！今日上午洛阳地铁部分线路暂停运营服务

刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布消息称，定于9月6日6：30至12:00，暂停洛阳地铁1号线全线各站及2号线牡丹桥站至二乔路站运营服务，停运范围内车站临时关闭并停止对外运营，此时间段外地铁正常运营。

刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布消息称，根据《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于在涧西区等11个县区开展区域核酸检测的通告(9.5)》要求，为配合核酸检测工作，定于9月6日6:30至12:00，暂停洛阳地铁1号线全线各站及2号线牡丹桥站至二乔路站运营服务，停运范围内车站临时关闭并停止对外运营，此时间段外地铁正常运营。⑥