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2022年国家网络安全宣传周河南省活动网络安全高峰论坛主论坛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 08:57

2022年国家网络安全宣传周河南省活动开幕式现场

　　5日，在2022年国家网络安全宣传周河南省活动网络安全高峰论坛主论坛上，奇安信集团高级副总裁韩永刚作主题分享，围绕“共筑网络安全防线 护航数字经济发展”这一主题同与会人员进行交流探讨。

专家作主题分享

　　在论坛上，韩永刚以“数字化时代的网络安全趋势研判、保障与监管思路”为内容，结合北京冬奥会网络安全保障案例进行了分享。

　　韩永刚认为，数字化潮流不可阻挡，网络安全与数据安全已成为国家安全的重要组成部分，当前数字化发展仍需夯实网络安全基础，防范漏洞和数据勒索。针对目前形势，需要综合考虑国家安全、合规监管、数字化业务支撑、网络威胁演进等网络安全驱动力，构建“网络安全保障与网空对抗”双体系。

　　韩永刚介绍，国家级网络安全能力由两大类构成：一类是指导和支撑政企级安全防御能力建设，保障企业的信息化业务和数字化转型；另一类是网络空间安全对抗能力建设，为国家级网络空间安全提供保障，从网络安全态势与监管入手，提升网络空间安全的对抗与协调指挥能力。

　　韩永刚介绍，在一个完整的网络安全体系里，有很多执行不同任务的安全产品，只有联合作战，才能实现保卫网络安全的目标。针对发现的问题，要进行深度运营，不断提升网络安全免疫力，从而更好地解决日益复杂的网络安全难题。同时，数据体现在业务系统的各个层面、各个环节，任何一个环节都可能导致数据被窃取、破坏或者滥用，所以必须进行精准防护，采用数据生命周期与业务流转的双视角，实现数据流转管控精细化，确保数据安全。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 张光辉/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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