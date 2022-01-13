推动慈善进社区 培育慈善志愿队——访市慈善总会副会长敬志印

9月5日是中华慈善日，今年的主题是“携手做慈善，传播真善美”。昨日，市慈善总会副会长敬志印就慈善工作常态化，慈善进社区、进校园以及要为慈善公益创造好的环境进行解读。

9月5日是中华慈善日，今年的主题是“携手做慈善，传播真善美”。昨日，市慈善总会副会长敬志印就慈善工作常态化，慈善进社区、进校园以及要为慈善公益创造好的环境进行解读。

“4日，2022年‘乡村振兴河南专场’暨腾讯‘99公益日’网络募捐活动已启动。慈善事业是全民参与的义举，要平民化、常态化。”敬志印说，慈善要依托社区党群服务中心等地，以爱老助老、青春助力、特殊关爱等主题，针对老人、青少年儿童、退役军人、残障人士等特殊群体开展常态化的慈善服务。

敬志印提出，常态化开展公益慈善服务，要以社区群众需要为出发点和落脚点，联合社区、社会资源和志愿者，形成社工是支撑、慈善是资源、志愿者是帮手的基层社会服务新模式；调动社区各方责任主体的积极性，促进基层医疗卫生和养老服务体系建设；促进校园文化和慈善文化深度融合，培育青少年慈善意识和社会责任感；打造具有影响力的慈善示范社区，常态化开展公益慈善服务。例如，为特殊困难老人提供助餐服务、解决儿童看管问题、聚焦婚姻家庭纠纷调解等，打造具有影响力的慈善示范社区品牌。

在培育慈善志愿服务队伍方面，联合老协、老党员工作室等不同组织、不同年龄段群体，组建慈善志愿者队伍。同时，不断拓展服务领域，开展乡村振兴、环境保护、文明实践、关爱少年儿童、为老服务、阳光助残、卫生健康、应急救援与抗击疫情、社区治理与邻里守望、节水护水志愿服务与水利公益宣传教育、文化传播与旅游服务、法律服务与普法等各类志愿服务活动，推出一批有特色的慈善志愿服务项目，以典型带路，让慈善志愿之花开遍洛城。

“要为慈善公益组织开展慈善事业创造好的环境。下一步，要培育有影响力的行业组织，让慈善关爱‘下基层’。”敬志印说，普及慈善意识、传播慈善文化、汇聚慈善力量、助力乡村振兴，这座有温度的城市通过慈善事业，汇聚起社会各界的爱心善行，见证着扶危济困的温暖感动。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王琰）

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我市今年上线母项目为“扶弱济困兴河洛乡村”。母项目下设扶弱济困医疗救助、慈善助学、夕阳红助老帮扶、心系国防关爱军人、呵护生命应急救援、农业产业帮扶、美丽乡村建设、幸福家园村社互助、客家文化遗址保护9个子计划，动员社会力量，争取多方资源，营造人人慈善的浓厚社会氛围，依法依规筹集善款。项目计划9月4日至9月9日在全市募集善款5620万元，为助力我市乡村振兴、促进共同富裕、建设美丽副中心城市作出积极贡献。各县区、市直部门及公益组织可直接设一个或若干个子计划，并在腾讯公益平台完成注册，每个子计划又可发起若干个“一起捐”团组，每个团组可以是一个村(社区)、一个乡、一个企业。 (洛慈 整理)