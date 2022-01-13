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家门前的卫生死角 居民希望有人处理

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 08:42

　　近日，涧西区的畅女士反映，她家门前有一处卫生死角，长期堆放着垃圾，气味难闻，一楼的住户受到很大影响，希望有人出面处理此事。

　　昨日，记者来到畅女士所在的向阳路2号院，该小区西侧是联盟路15号院，在两个小区的围墙与联盟路15号院的一栋居民楼之间，有一片区域堆放着各种垃圾。

　　“不知道是谁堆的垃圾，已经存在很长时间了，不仅滋生蚊虫，气味还很难闻，我们一楼住户深受其害。”畅女士说。

　　记者在现场看到，堆放垃圾的区域四周封闭，且空间有限，如果想从向阳路2号院进入这片区域，只能从旁边的平房顶上翻进去。此外，此处堆放的垃圾中有不少建筑垃圾，即使有人能翻进这片区域，把垃圾清理出来也不容易。

　　随后，记者和畅女士来到涧西区湖北路街道办事处联盟路社区。在了解情况后，社区工作人员说，把这片封闭区域内的垃圾清理出来难度很大，他们也没有直接处理办法。

　　“我们会帮忙联系联盟路15号院的管理单位，看从联盟路15号院能不能进到这片区域清理垃圾。同时，我们会将情况上报，看能不能找到其他解决办法。”该工作人员说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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