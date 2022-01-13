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洛阳今年已有149个无主管小区实现专业化物业进驻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 08:37
在洛钢三号院，车辆有序停放

　　老旧小区改造提升，事关城市文明形象和群众生活品质。今年以来，我市因地制宜拿出改造方案，更加注重普通居民实际需求，下大力气解决物业进驻等难题，补齐服务短板，营造更好的生活环境，打造共建共治共享的社会治理格局。

　　根据今年出台的《洛阳市城市区老旧小区环境专项整治提升实施方案》，我市计划以329个无主管老旧小区为重点，着力开展背街小巷提升、公共设施完善等，同时兼顾物业管理企业进驻，推动老旧小区环境提升。按照计划，今年我市将推动198个无主管小区实现专业化物业进驻。截至目前，已有149个无主管小区实现专业化物业进驻。

　　改造：老旧小区焕发新活力

　　近日，记者在西工区石油路198号院小区看到，停车位整齐划一，路灯、暖气管道等设施齐全，这个老旧小区通过改造提升重新焕发活力。

　　“改造后，通了暖、装了路灯，不光出行方便，住着也很温馨。”该小区居民闫克勇笑着说。他1987年就搬进该小区，是这里的老住户，见证了小区的变化。

　　该小区建于20世纪80年代，由于缺乏管理，道路破损、黄土裸露、车辆乱停乱放，影响居民生活。此外，该小区老年人居多，夜晚出行存在一定的安全隐患。随着老旧小区改造的深入开展，这里规划了停车位，并进行亮化，提升了小区功能。今年年初，物业管理企业已顺利进驻该小区。

　　西工区邙岭路街道石油路社区党总支书记郭莉介绍，下一步，该小区将成立红色业主委员会，配合物业管理企业做好各项服务。

　　按照部署，我市去年共推进76个片区610个小区组团连片改造。今年，我市将按照“位置相邻、邻里相望、文化相连、生活相关”的原则，对96个片区966个小区实施组团连片改造。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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