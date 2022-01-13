夏是中国历史上第一个王朝，因年代久远，夏文化还带着些神秘色彩，今天人们想看清它并不容易。

夏是中国历史上第一个王朝，因年代久远，夏文化还带着些神秘色彩，今天人们想看清它并不容易。

比如，古语云：“国之大事，在祀与戎。”夏人为何祀龙、如何征战，九鼎、牙璋究竟有什么作用？也许当你来到洛阳夏都二里头遗址，很多问题就有了答案。

华夏族与夏王朝

今天，我们自称华夏儿女、炎黄子孙，也称龙的传人。洛阳夏都二里头遗址出土有绿松石龙形器，被视为“超级国宝”。事实上，夏是中国历史上第一个王朝，夏人祀龙的传统由来已久。

最近，网络上有一首诗很火，题目叫《你要写洛阳，就不能只写洛阳》。为何这么说？因为“洛阳”二字蕴含的内容太丰富了：“要写夏商周汉，魏晋隋唐。写文明的源流，华夏的滥觞。写盛世的荣光，也写乱世的悲凉……”同样，如果我们要说夏，就不能只说夏。

那说什么呢？先说华夏吧。

“华夏”并称，最早出现在《尚书》的《周书·武成》一篇中：“华夏蛮貊(音同沫)，罔不率俾。”意思是说，周武王伐纣时，无论中原地区还是四方偏远地区的部族，都对其表示顺从。

在先秦典籍中，华夏指中原地区，华和夏有时也可以通用。如《左传》中记载有孔子的名言：“裔不谋夏，夷不乱华。”就是说华夏以外的人不要图谋中原。

洛阳是夏王朝的都城所在地，被称为最早的“中国”，也是华夏族形成的地方。如东汉时，许慎在《说文解字》中说：“华，荣也。夏，中国之人也。”

当然，时代的车轮滚滚向前，华夏一词的含义也在不断扩展。唐代时，孔颖达在《春秋左传正义》中称：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”后来《辞海》中则解释为：“中国古称华夏。”

华夏族的形成与夏王朝有关，而华夏族以龙为图腾，则可以追溯到人文始祖伏羲。

伏羲又称太昊、太皞等，形象为人首蛇身。传说中，龙入地则为蛇，蛇升天则成龙，《左传》中又记载：“太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。”这说明伏羲本身就与龙或龙星纪时有关。

龙星纪时是一种原始历法，即通过观测龙星的运行方位来指导农时。古人称“禹建寅，宗伏羲”，夏王朝同样使用龙星纪时制度，通常认为，这也是夏人崇拜龙的真正原因。

夏王朝的龙崇拜

和伏羲一样，夏王朝与龙的关系十分密切。

司马迁在《史记》中说：“轩辕，黄龙体。”又说：“夏得木德，青龙止于郊。”轩辕即黄帝，大禹是他的玄孙。

作为夏王朝的奠基人，大禹同样具备龙的属性。战国时期，诗人屈原曾在《天问》中问道：“应龙何画？河海何历？”东汉人王逸解释说，相传大禹治水时，“有神龙以尾画地”。其实，这神龙指的就是大禹自己。

鲧是大禹的父亲，因治水不力被处死，死后化为黄龙。夏启是大禹之子，《山海经》中说他出现时经常“乘两龙”。到孔甲在位时，夏王朝已经衰败，还有“褒之二君”化为二龙出现在王庭。

孔甲不务正业，好事鬼神。他让刘累替自己御龙，结果刘累把龙养死了，让他稀里糊涂地吃了龙肉。据说龙肉非常美味，可是龙长什么样子，至今也没人能说得清。

不过，这难不倒东汉的大学问家许慎。他在《说文解字》中说：“龙，鳞虫之长。能幽，能明，能细，能巨，能短，能长；春分而登天，秋分而潜渊……”

这样的龙神通广大，几乎无所不能。也正因此，尽管“神龙见首不见尾”，也不影响夏王朝将其视为图腾。夏人崇龙在史书中多有记载，即使夏王朝灭亡后，这种龙崇拜也没有消失，而是随着夏人的活动四处传播，其影响力反而增加了。

如《史记》记载：“匈奴，其先祖夏后氏之苗裔也，曰淳维。”淳维是夏桀之子，他在夏亡后逃往西北，也带去了夏人祀龙的传统。每年农历五月，匈奴酋长都要大会龙城，祭祖先、天地和鬼神。北魏学者崔浩认为，“西方胡皆事龙神，故名大会处为龙城”。

神话传说中的龙，我们无缘得见。不过，人们从未停下对龙探究的脚步，越来越多的学者认为，龙的原型是原始历法中的苍龙星象，而非一种变幻莫测的神异动物。

在洛阳夏都二里头遗址，绿松石龙形器的出土证实了夏王朝的龙崇拜，更有研究上古史的学者发现，它与苍龙七宿连线后的形状相同，代表着夏至前后的苍龙星象。

龙的原型与寓意

上古时期，华夏先民曾长期使用龙星纪时制度，通过观测日月星辰的运行规律，划分四季，指导农时。在这种原始历法中，天上的群星被划为四象二十八宿，其中，角、亢、氐(音同低)、房、心、尾、箕七宿就组成了东方苍龙星象。

龙星周天运行，依次经过东、南、西、北四方，正与一年中的春、夏、秋、冬四时对应。这种写在天上的“历书”，今天人们也许难以读懂，但正如明末清初学者顾炎武所说：“三代以上，人人皆知天文。”这是夏人必备的小常识，就和穿衣吃饭一样普通。

明白了龙星的运行规律，再看《说文解字》中对龙的解释，也许你会恍然大悟：“春分而登天，秋分而潜渊”的龙，不是龙星又是什么？

在《中国天文考古学》一书中，学者冯时也认为，甲骨文中的“龙”字，就是将苍龙七宿连起来的模样。龙的原型来自苍龙星象，这是又一例证。

不过，因为龙崇拜由来已久，龙文化的内涵也越来越丰富。东周时，孔子到洛阳向老子请教周礼，回去后说老子就是人中之龙，其贤德、高贵和智慧无人能及。后来，学者刘琬有《神龙赋》，也称：“大哉龙之为德，变化屈伸，隐则黄泉，出则升云，圣贤其似之乎！”

将皇帝与“真龙天子”画等号，则是从汉高祖刘邦开始的。

刘邦出身寒微，登基后便仿照华胥生伏羲的故事，称自己本是龙种。《史记》中记载，其母梦与神遇，雷电晦冥，有蛟龙出现，遂产高祖，“貌似龙，长颈而高鼻”。从此，历代皇帝就与龙结下了不解之缘，不仅穿龙袍、坐龙椅，还让皇宫里到处都是龙的符号。

唐代之后，象征龙凤呈祥的“龙凤配”图案开始流行，寓意幸福美满。龙也逐渐走出原始的图腾崇拜，成为一种文化符号，使每一个龙的传人都为之自豪。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）