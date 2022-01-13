追赶与跨越——洛阳7所现代化高中集中开工引发教育蝶变的新期待

最近，我市7所新建现代化高中集中开工，一次性投资力度之大、设计标准之高、建设速度之快，不仅创下“近十年之最”，在洛阳教育发展史上也是一个重大“里程碑”。“大手笔、大气魄”“洛阳的孩子有福了”“明年9月就能上”……一句句朴实的话语，洋溢着教育发展一日千里的春风拂面，道出了千家万户对“上好学”的翘首以盼。

30亿元，一年建七校！

最近，我市7所新建现代化高中集中开工，一次性投资力度之大、设计标准之高、建设速度之快，不仅创下“近十年之最”，在洛阳教育发展史上也是一个重大“里程碑”。“大手笔、大气魄”“洛阳的孩子有福了”“明年9月就能上”……一句句朴实的话语，洋溢着教育发展一日千里的春风拂面，道出了千家万户对“上好学”的翘首以盼。

教育即生长，亦关乎“城长”。当群众的期盼与城市的需求相互叠加，当历史的欠账与未来的召唤相互交织，今天的教育，无疑承载了太多太多。新建一批现代化高中，实现教育资源优化调整，这是市委“十四五”要办成的“十件大事”之一，折射着一座城市的追赶与跨越！

越是“大事”，越是从“谋篇”就牵动人心。

犹记得去年8月12日，履职洛阳仅1个月零3天，市委书记江凌便深入洛阳八中、洛一高、洛阳二中等城市区高中，进教室、进餐厅、进图书馆、进活动室，细致察看每所学校的办学条件、办学特色、教学改革。也是在这次调研中，“积极谋划新建一批优质学校，进一步优化学校布局”，标注出洛阳教育发展的新方向。

13天后，一份《城市区高中学校优化布局工作方案》摆上了市委研究教育重点工作专题会议的桌面。“要面向未来，下定决心，采取超常规措施，尽快补上我市教育资源布局欠账，为提高学校发展水平创造良好条件。”“欠账”“决心”“尽快”“超常规”，当这些词组成完整的一句话，清晰传递出一个信号：教育资源优化布局乃重中之重，刻不容缓。

紧接着，在9月召开的市第十二次党代会上，“规划建设一批特色鲜明的现代化高中，持续扩大优质基础教育资源覆盖面”郑重写入党代会报告；11月，《基础教育改革发展三年行动计划》下发，高中迁建整合有了“时间表”……

一环紧扣一环，一步接着一步。

为什么马不停蹄调研的是“高中”？为什么专题论证研究的是“教育”？为什么紧锣密鼓推进的是“布局”？“时时放心不下”，是因为对“更好的教育”的期盼，就是“人民对美好生活的向往”；是因为这个“局”里，有民生、有品质、有孩子成长的希望，更有城市发展的温度，就是“我们的奋斗目标”。作为“最紧迫、最关键的重大工程”，新建一批现代化高中，无疑“牵一发而动全身”。