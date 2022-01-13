3700多年前，二里头手工业发达已是“先进制造基地”

二里头遗址发现了迄今所知中国最早的青铜礼器群、最早的官营作坊区等，被誉为中国青铜时代的第一个高峰。3700多年前的“先进制造基地”，其手工业有多发达？近日，记者就此进行了采访。

二里头遗址发现了迄今所知中国最早的青铜礼器群、最早的官营作坊区等，被誉为中国青铜时代的第一个高峰。3700多年前的“先进制造基地”，其手工业有多发达？近日，记者就此进行了采访。

二里头遗址发现的陶窑

手工业产品丰富，有多处生产地点

中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长、副研究员赵海涛介绍，二里头遗址发掘以来，发现了大量铜器、骨器、玉器、绿松石器、石器等手工业考古遗存，品类十分丰富。

“确定手工业产品生产地点不仅可以复原手工业生产流程与工艺，也有助于对产业布局、生产组织等展开研究。”赵海涛说，目前在二里头遗址中发现有铸铜作坊、制骨作坊及部分陶窑，近年确定了绿松石器加工作坊，并发现了一批手工业产品加工地点。

比如，在二里头遗址的围垣作坊区发现有较大范围的青铜器浇铸工场、陶范烧烘工房和陶窑，以及熔炼铜料的坩埚、陶范、铜矿石、木炭、铜渣等，证明此处存在一处铸铜作坊。

绿松石龙形器是二里头遗址出土的代表性文物，目前遗址内发现有一处可确定的绿松石器加工作坊，总体面积不小于1000平方米，其内发现有加工工具、原料，以及加工嵌片、毛坯、成品、残次品等大量与绿松石器加工过程相关的遗物。除此之外，二里头遗址4号基址东部及东南的探方内出土有千余粒绿松石料，也可能是一处加工地点。

二里头遗址出土的乳钉纹铜爵

部分品类实现规模化、专业化生产

“二里头时期，部分手工业产品或已实现规模化、专业化生产。”赵海涛说，二里头遗址中铸铜作坊和绿松石器加工作坊设施齐全，工序繁多，技术水平高超，都经过长期反复使用，表明这一时期的青铜冶铸和绿松石器制作已经实现专业化、规模化生产。

赵海涛解释，铜器材料的选择、制备工艺的基本规范和方法在二里头文化时期已经形成，多范合铸工艺、高超的镶嵌技术表明了二里头遗址铜器铸造在接受外来技术的基础上，已经取得了重大创新突破。

有学者认为二里头文化早至晚期，陶爵的标准化程度在不断提高，且一直高于普通日用陶器，进而推测二里头遗址的陶爵已经实现专业化生产。

大量的实验考古与微痕分析工作表明，二里头的玉器已经能够熟练运用管钻与实心钻、锯片切割、阴刻、打磨等技术，尤其是钻孔技术，有学者推测当时已经使用轮盘和辘轳轴承装置进行生产加工。

“二里头文化时期的绿松石制品达到了中国历史上最为兴盛发达的阶段。”赵海涛说，绿松石管、珠相关器物的制作可能使用了打制或磨制、对向实心钻穿孔等技术，并可能使用了青铜工具进行切割。嵌片工艺则可能使用了打击或研磨等技术，这是二里头绿松石器制作技术中可称特色的技术。