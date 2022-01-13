提升网络安全意识 远离网络安全陷阱

网络安全虚拟而神秘，如何避免掉入网络安全陷阱？作为2022年国家网络安全宣传周河南省活动之一，昨日，2022年河南省网络安全展览会在隋唐大运河文化博物馆举行。展览会通过大家身边熟悉的场景，以案例还原、法规解读、互动体验等方式，形象、生动地科普网络安全知识，提升公众网络安全意识。

市民在科普互动区体验“网络信息打靶”

网络安全虚拟而神秘，如何避免掉入网络安全陷阱？作为2022年国家网络安全宣传周河南省活动之一，昨日，2022年河南省网络安全展览会在隋唐大运河文化博物馆举行。展览会通过大家身边熟悉的场景，以案例还原、法规解读、互动体验等方式，形象、生动地科普网络安全知识，提升公众网络安全意识。

●社交平台晒美照 当心个人信息泄露

用手机发原图，真的会泄露个人信息吗？在“照片背后的信息”体验区，记者点击橡皮擦，照片拍摄时间、地点、设备型号、存储路径等信息便一一显示。除了以上信息，通过网络发布高清原图还有可能泄露指纹、虹膜等个人生物信息。

提醒：拍摄内容不要涉及个人重要信息，如家庭成员信息、车钥匙、身份证等；拍摄照片时，可关闭GPS位置信息获取等功能；不要给陌生人或不熟悉的人发送原图。

●“110”来电索要个人信息 当心仿冒电话诈骗

“110”来电索要个人信息，你会如何应对？在“仿冒电话”体验区，公众可以在输入自己的手机号码后，输入任何想仿冒的电话号码，点击确认后用自己的手机拨打演示手机的电话号码，即可在演示手机上显示仿冒的电话号码。现场工作人员介绍，改号软件能够对电话号码进行伪装，不法分子正是借此获取信任，实施诈骗。

提醒：接到类似电话，应提高警惕，只要涉及个人隐私和钱财，就一定要仔细核实后再进行下一步操作，不要随意将个人身份信息、财产信息、银行账户泄露给对方。同时可以登录相应官方网站进行确认。

●扫二维码送礼品 当心“馅儿饼”变“陷阱”

如今，二维码被广泛应用于移动支付、产品促销、应用程序下载等方面，许多人在支付时都会选择“扫一扫”完成付款。

需要警惕的是，二维码技术在带给我们便利的同时，也给不法分子提供了可乘之机。如不法分子以扫二维码送礼品这一方式诱导受害者填写个人信息，从而盗取其身份信息贩卖获利，或在扫码后通过植入木马病毒等方式，窃取其个人信息甚至盗刷资金。

提醒：不扫来源不明的二维码，也不要随意向陌生人展示自己的微信二维码名片、微信付款码等。

●充电宝也能泄密 当心个人信息被盗

随着信息化时代的到来，数据传输安全遭遇了更大的挑战，新型窃密手段更加隐蔽。如随处可见的共享充电宝，就有可能被不法分子植入木马病毒，导致手机里的通讯录、文本信息甚至照片、视频等隐私数据被窃取。

提醒：在购买充电宝或使用共享充电宝时，需要提升风险防范意识，不贪图便宜，尽量选择正规渠道、知名品牌的充电宝。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 张光辉/图）