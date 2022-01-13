今日洛阳晴天间多云 气温19℃到32℃

洛阳今日晴天间多云，偏西风3级左右，气温19℃到32℃。

最近几天，晴热模式上线，秋老虎要冒头。秋老虎在气象学上是指出伏以后，最高气温回升到35℃以上的天气，天气特征多表现为早晚清凉、午后炎热。季节更替，请注意及时增减衣服。

省气象台预计，8日之前，我省大部分地区气温在30℃以上，尤其是6日前后，部分地区最高气温欲冲35℃，注意做好防晒、补水工作；8日以后，由于低值系统影响，气温有所下降。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受高空西北气流控制，预计：今天晴天间多云，偏西风3级左右，气温19℃到32℃；明天晴天到多云，偏西风转偏北风2级到3级，气温17℃到30℃。

中国天气网称，我国幅员辽阔，南北方入秋时间差别很大。在西藏中南部、四川西南部、云南高海拔山区等地的部分地方，一般6月就会判定秋天已来到；7月，黑龙江中北部、内蒙古中东部、新疆北部、青藏高原东部、川西高原等地，也早早开启秋天的进程。8月，东北大部、内蒙古、西北地区大部、山西中部和北部、贵州中西部、四川中部等地，也进入了秋天。9月，秋季前沿抵达浙江中部、江西北部、湖南中部及广西北部一线，10月到达华南南部沿海一带；广东和广西南部沿海地区及海南岛等地，11月以后才会陆续迎来秋天。

中国天气网通过盘点气象大数据发现，1991年至今，我国多地的秋季都在推迟，总体来说我国东部地区比西部地区明显，入秋时间推迟与气候变暖关系密切。秋天短暂，让我们尽情享受这份天高云淡的美好，不负秋光吧。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）