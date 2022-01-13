事关核酸检测二维码！洛阳市疫情防控指挥部办公室发布重要提醒

近日，洛阳市疫情防控指挥部办公室发布通告，自9月1日起，我市上线使用核酸检测二维码。但在实际使用时，仍有一些市民选择用身份证进行核酸检测登记。对此，市疫情防控指挥部办公室提醒广大市民配合，尽快申领使用核酸检测二维码，助力提高核酸检测信息采集速度和质量。

近日，洛阳市疫情防控指挥部办公室发布通告，自9月1日起，我市上线使用核酸检测二维码。但在实际使用时，仍有一些市民选择用身份证进行核酸检测登记。对此，市疫情防控指挥部办公室提醒广大市民配合，尽快申领使用核酸检测二维码，助力提高核酸检测信息采集速度和质量。

●关键词：更准确

负责开发此次核酸检测二维码平台的技术人员说，此前，我市主要以身份证为凭证进行核酸检测信息登记，其主要原理是利用文字识别软件来读取身份证上的个人信息。不过，因为文字识别准确率并非是100%，核酸采样工作人员在对市民的身份证拍照读取信息后，还须当场把读取结果提供给市民复核。但即便有复核，信息采集有误差的情况仍无法避免，这也导致有些市民做完核酸检测却迟迟查不到结果。

此次，市民关注“健康洛阳”微信公众号，在核酸检测菜单中按照流程如实完成个人信息填报，生成个人核酸检测二维码后，在采样点出示二维码并由工作人员扫码，即可完成个人信息准确登记，相较此前的登记方式更为准确。

●关键词：无接触

在常态化核酸检测过程中，如果按照原有的持身份证的方式登记个人信息，须将身份证搁置在工作台或直接交由工作人员拍照读取信息。尽管现场拍照后会进行消毒，但现场人员复杂，存在交叉感染风险。其间如需反复核实信息，市民停留时间长了，疫情传播的风险随之增加。

市疫情防控指挥部办公室相关负责人说，市民在采样点出示核酸检测二维码，可以实现无接触式登记个人信息，最大程度降低疫情传播风险。

●关键词：更高效

“实地统计发现，用身份证在采样点登记个人信息，每人平均用时20秒，但用核酸检测二维码的方式扫码登记个人信息，每人平均用时不超过5秒。”市疫情防控指挥部办公室相关负责人说，核酸检测二维码启用后，凭身份证进行核酸检测登记的方式仍可继续使用，但核酸检测二维码的使用可以大大提高采样效率。

此外，有市民咨询为什么只能微信平台使用该二维码？该负责人说，目前支付宝相关平台搭建工作正在对接研发中，未来市民有望在支付宝平台申领使用核酸检测二维码。

洛阳市疫情防控指挥部办公室提醒，核酸检测是实现疫情早发现的重要途径，需要所有主体责任单位、核酸采样工作人员、市民群众相互配合和积极参与。当前疫情防控形势严峻，各县区会根据疫情防控形势适时开展重点人群或区域核酸检测，全体市民的积极配合既是责任也是义务，请广大市民如实填写个人信息申领核酸检测二维码并截图或打印留存，在采样点亮码采样。对不遵守防疫规定，弄虚作假、冒用他人身份信息进行核酸检测的违法行为，我市将依法予以打击。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）