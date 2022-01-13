网安周河南省活动分论坛上，专家这样说网络安全

5日，2022年国家网络安全宣传周河南省活动网络安全高峰论坛首场分论坛活动在洛阳广播电视台举行。

5日，2022年国家网络安全宣传周河南省活动网络安全高峰论坛首场分论坛活动在洛阳广播电视台举行。

此次活动由省委网信办主办，市委网信办、洛阳广播电视台承办，奇安信集团协办，来自企业、高校的专家学者围绕“护航数智新时代 开创网安新生态”主题进行交流分享。

当前，我国正处于数字化转型加速推进的重要时期，网络空间安全是数字化的关键基础保障。对此，奇安信集团高级解决方案总监钟君毅在分享时表示，在全球化时代，网络空间安全成为国家间战略博弈主战场，网络安全上升至国家安全高度。“为应对新形势，我们需要建立从顶层设计、部署实施到安全运行的一整套网络安全新模式。”钟君毅表示。

奇安信集团高级副总裁韩永刚分享了北京冬奥会、冬残奥会实现网络安全“零事故”的经验体会。“为保障冬奥会网络安全‘零事故’，我们公司构建了‘中国架构’，研发了‘中国产品’，创新‘中国服务’，推出‘中国模式’，实现全天候、全方位、全周期开展演练、运行和应急服务，确保实现网络安全‘零事故’。”韩永刚表示，此次实战为关基行业网络安全建设积累了丰富的经验，未来公司将继续致力于为我国关键信息基础设施、重要活动提供有力技术支撑与保障，为我国网络安全保障贡献力量。

随后，奇安信数据安全治理部高级总监楚赟、河南科技大学网络信息与现代教育技术中心副主任周毅、洛阳师范学院信息技术学院副院长李元臣分别就“面对数字化保障的数据安全体系建设”“高校网络安全体系的构建与实践”“云环境下大数据安全隐私保护”主题进行了分享。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）