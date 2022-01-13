洛阳市纪委通报四起违反中央八项规定精神典型问题

5日，洛阳市纪委通报了四起违反中央八项规定精神典型问题。

5日，洛阳市纪委通报了四起违反中央八项规定精神典型问题。

洛阳水利建设投资集团原董事长、总经理马向军违规接受宴请，收受礼金、购物卡等问题

2009年至2016年，马向军收受管理服务对象所送的礼金7.9万元、价值3.4万元购物卡，其中，党的十八大后收受礼金4.8万元、价值3.4万元购物卡。2017年3月，马向军乘坐单位公务用车参加管理服务对象组织的宴请。马向军还存在其他严重违纪违法问题。2021年3月，马向军被开除党籍、开除公职。2021年7月，马向军因犯受贿罪、行贿罪、单位行贿罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元。

原洛阳市吉利区发展和改革委员会党组书记、主任任克生违规收受礼品礼金问题

2017年至2021年，任克生在中秋节和春节前后收受管理服务对象所送的购物卡、礼金共计3.95万元，其中购物卡价值3.75万元，现金2000元。任克生还存在其他严重违纪违法问题。2021年9月，任克生被开除党籍、开除公职，因犯受贿罪被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金35万元。

宜阳县原农机总站党组书记、站长付新海违规接受宴请、违规收受礼金问题

2016年，付新海在洛阳市洛龙区接受管理服务对象某农机公司经理的宴请。2017年春节前，付新海接受某农机公司控制人礼金5000元；2018年10月，付新海操办女儿婚宴时，接受管理服务对象礼金2000元。2021年12月，付新海受到党内警告处分。

洛阳市自然资源和规划局偃师分局执法监察大队工作人员张继辉违规收受礼品礼金问题

2021年至2022年，张继辉收受管理服务对象购物卡两张，价值2000元；收受礼金两次，共计7000元。张继辉还存在其他违纪违法问题。2022年6月，张继辉受到党内严重警告处分。

通报指出，上述典型问题均为顶风违纪、由风及腐、由风变腐、风腐同体的典型，充分反映“四风”问题树倒根存、顽固复杂，防反弹回潮、防隐形变异任务依然艰巨。全市广大党员干部要以“节点”为“考点”，把落实中央八项规定精神作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的政治检验，深刻认识到违纪违法往往从一张卡、一顿饭、一条烟开始，小事小节事关名节，要坚决抵制“红包”“礼品”的腐败、“饭局”“酒局”的围猎，锤炼忠诚干净担当的政治品格。各级党组织要落实全面从严治党主体责任，时刻保持高度警惕和清醒认识，越是关键节点越要绷紧作风纪律之弦，对违反中央八项规定及其实施细则精神的人和事，敢于亮剑、勇于斗争，切实加强对党员干部的日常教育监督管理，真管真严、敢管敢严、长管长严。

通报强调，全市各级纪检监察机关要立足职责定位，扛稳抓牢在党的自我革命中充分履行监督职能的重大政治责任，围绕中秋、国庆等关键节日，以深入开展违规吃喝、违规收送礼品礼金问题集中整治为契机，认真落实中央八项规定精神监督检查“三个过一遍”，统筹运用“室组地”力量，对吃吃喝喝、迎来送往的苗头性、倾向性问题，及时红脸出汗、谈话提醒，对接受管理服务对象宴请、违规收送礼品礼金和隐形变异“四风”问题，严肃查处，绝不姑息，从根源上斩断“两违规”问题背后的利益链，不断加固中央八项规定精神的堤坝，进一步营造风清气正的政治生态和社会氛围，为洛阳经济社会高质量发展提供坚强纪法保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）