洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于在涧西区等11个县区开展区域核酸检测的通告

为落实“四早要求”，保障人民群众身体健康和生命安全，经市新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定于2022年9月6日在涧西区等11个县区开展区域核酸检测。

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部

关于在涧西区等11个县区开展区域核酸检测的通告

为落实“四早要求”，保障人民群众身体健康和生命安全，经市新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定于2022年9月6日在涧西区等11个县区开展区域核酸检测。现将有关事项通告如下：

一、采样时间

2022年9月6日6：30—9月6日12：00。

二、人员范围

洛阳市涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区辖区内及偃师区、孟津区、宜阳县、洛宁县、嵩县、栾川县县城区内所有居民(包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等)。

三、检测方式

本次区域核酸检测采取20：1混检方式。

四、管控要求

开展区域核酸检测的县区在规定的采样时间段内暂停新冠肺炎疫苗接种。在规定的采样时间内，除保障区域核酸检测、市民生活、城市基本运行的必要工作岗位及无法停工停产的生产类企业外，辖区内所有商超、门店、农贸市场等营业场所一律停业，所有文化娱乐场所、体育经营场所、公园游园关闭，所有公共交通工具停运。

五、注意事项

(一)应参加区域核酸检测的居民在现居住地社区(村)参加核酸检测；住宿学生由学校联系相应医疗机构进校采样，走读学生在居住地社区(村)进行采样。

(二)各县区核酸采样点位以各县区公告为准。请居民携带本人核酸检测二维码或身份证、户口本等有效证件，分时段有序前住采样点采样。24小时内做过核酸检测或48小时内接种过新冠病毒疫苗的人员不再进行核酸检测，但需要及时向社区(村)工作人员报备，提供相关证明并做好登记。

(三)采样时，请服从现场工作人员统一指挥，有序排队，全程佩戴口罩，与他人保持2米以上距离。完成采样后，按照规定路径离开采样点。有发热、咳嗽等症状的居民暂不参加集中采样，请前往就近设置发热门诊的医疗机构就诊、采样。

(四)因重大疾病、重度残疾等原因无法到集中采样点采样的特殊群体和有高龄老人、孕妇、婴幼儿、残障人士等特殊困难群体的家庭，请提前向所在社区(村)报备，由社区(村)负责组织流动采样点上门采样。

(五)请居民按照所在社区(村)的组织安排，积极配合做好样本采集工作，未在规定时间内进行核酸检测的人员将被赋黄码。对拒不配合、无故拒不参加核酸检测、扰乱秩序、伪造信息等人员，将依法予以处置；引起疫情传播或造成传播风险的，将依法追究相关法律责任。

(六)本次全员核酸检测费用由政府承担，不出具书面报告，采样后24小时内未接到通知的，检测结果即为阴性。

(七)有紧急就医需求的群众，可随时拨打120急救电话。

衷心感谢广大市民的支持理解和配合！

老城区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-65250115

西工区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-63892679

瀍河区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-63950728

涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-64823613

伊滨区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-69660897

偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-67711779

孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-60217998

宜阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-68823837

洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-66231515

嵩县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-63087222

栾川县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：0379-66822105

2022年9月5日