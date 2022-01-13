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中秋乡贤齐聚会 共话高村新蓝图
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 富美高村 2022.09.05 18:51

　　

　　9月5日，在中秋佳节到来之际，高村镇为积极落实“五联五促”活动，召开乡贤恳谈会，镇内外乡贤、企业家等20余人欢聚一堂，共叙乡情、共谋发展。

　　一直以来，广大乡贤无论身在何方、无论从事什么职业，成功不忘故土、致富心系家乡，用实际行动诠释了浓浓的桑梓情怀。

　　会上，镇党委副书记、镇长冯信光对各位乡贤的到来表示欢迎，并送上了节日的祝福。他强调乡贤是助推经济高质量发展的重要力量，是同心共筑高村新辉煌的重要资源。我们将进一步完善乡贤返乡创业园等平台，提供更多、更好、更灵活的优惠政策，营造支持乡贤返乡创业、乐业、兴业的良好氛围，不断提升工作效能，持续激发乡村振兴活力。希望广大乡贤看一看高村变化，富而思源、富而思报，一如既往地为家乡发展贡献力量。

　　乡贤代表们踊跃发言，对高村镇当前重点工作提出建议，纷纷表示对家乡今后的发展充满信心和期待，将抢抓机遇，积极参与家乡建设，共赢共进、造福桑梓。

　　针对乡贤们提出的意见建议，镇人大主席高俊峰表示将积极给予回应，并就具体事项约定会后详细对接解决，做到事事有回音、件件有着落，不断建立完善乡贤返乡创业沟通回应机制，做好日常联络对接和跟踪服务。

　　镇党委书记裴俊国做总结发言。他表示，我们之所以举办这样的恳谈会，就是要把无数的乡贤汇成一个共同的“朋友圈”，为广大乡贤建功立业搭建平台，为加快建设“农业富镇”聚心聚力聚智。高村是一片创业的热土，农业产业发展要经过规模化、产业化、标准化、品牌化，才能更好更强。下一步，我们将扎实推进市委“151”工作部署落地见效，服务好广大乡贤。希望广大乡贤一如既往地关心家乡，为高村镇乡村振兴把脉支招，继续发挥好示范引领作用，发挥眼界宽、思维活、资源广等优势，讲好高村好故事、传播好声音，让更多的人了解高村镇、关注高村镇、共建高村镇。

　　最后，县委统战部副部长苏杰对此次乡贤恳谈会做出了高度评价。他表示，高村镇要紧跟市委“151”工作部署相关要求，服务好广大乡贤，持续做好乡贤返乡创业工作，加快促进“乡贤经济”，为高村镇乡村振兴助力，书写多彩篇章！④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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