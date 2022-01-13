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只收积分不收钱！栾川县为环卫工人设立“爱心超市”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 20:13

　　5日上午，在位于栾川县长春路的一家超市，几名环卫工人正有序地排着队，选购心仪的物品。

　　环卫工人袁长生选了一瓶香油，结账时只出示了一张小卡片，让“收银员”画个勾，就顺利地把物品拿走了。“这家超市里啥都有，而且在这里买东西，全部都不用花钱。”袁长生笑着说。

　　原来，这家超市是由栾川县市政园林绿化中心联合该县新时代文明实践中心设立的“爱心超市”，是专门为该县环卫工人提供服务和福利的超市。

　　走进这家面积约120平方米的“爱心超市”，排列整齐的货架上摆放着油盐酱醋、毛巾、香皂等生活用品，商品丰富、种类齐全。与普通超市不同的是，在这个“爱心超市”里，每一种商品都用积分代替了价格，每件商品的下方都标注着对应的积分兑换数字。

　　“‘爱心超市’只对全县一线环卫工人开放，目前设置有日化区与调味区两个区域，共有20余类商品可供兑换。”该“爱心超市”工作人员介绍，在这个“爱心超市”，购物使用的不是钱而是“积分卡”，环卫工人只需拿着卡就可免费兑换物品。

　　“爱心超市”的货源如何保障？栾川县市政园林绿化中心相关负责人介绍，“爱心超市”的商品主要来自工会补贴、单位自筹、社会捐赠等等，商品的品质都有保障。栾川县的一线环卫工人可通过日常工作获得积分，并在每月的5日、15日、25日到“爱心超市”兑换商品。

　　据了解，该“爱心超市”与今年9月1日正式投用，目前已有50多名环卫工人兑换到了心仪的物品。

　　“文明城市的创建，离不开环卫工人的奉献和付出。环卫工人辛勤工作，背后的关爱不可或缺。”栾川县市政园林绿化中心相关负责人表示，希望通过“爱心超市”让广大一线环卫工人真切感受到来自社会的关怀和温暖，传递文明温度。下一步，将以“爱心超市”为载体，在全社会凝聚向上向善的力量，传递社会文明的良好风尚。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯 朱晓杰 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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