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警惕！骗子潜入班级群 冒充班主任收费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 20:14

　　正值开学季，如果班级群里突然出现收款码并催促交费，您可得长个心眼儿。

　　近日，在我市伊川县某小学，就发生了一起骗子潜入班级群、冒充班主任收费的电信诈骗案件，10多名家长上当，被骗走近一万元。

　　回顾：午休时段“班主任”群内发布收费通知

　　近日，家住伊川县的刘女士(化名)通过洛阳网百姓呼声平台反映，有骗子潜入班级群冒充班主任收费，短短20分钟骗走近一万元。

　　刘女士是一名新生家长，孩子刚上小学一年级。“开学前，学校组织了分班，家长可通过学校公众号可查询相关结果。8月29日，学校在该校微信公众号上，发布了一年级16个班的群二维码，请家长自行扫码入群。”刘女士说，家长们进群后，老师曾先后两次在班级群里组织过两次收费：8月30日，在班级群收校服费，31日上午，在班级群收取了中小学生平安保险费用。

　　8月31日14时左右，“班主任”突然通过班级群发布新通知，收取该学期资料复印及模拟试卷费用，总计598元，并附上一个收款二维码。记者从家长们提供的相关聊天截图中看到，“班主任”在通知中强调，“学校统一财务二维码交费，不要私发给我”。

　　“当时，有一名家长很快在群里回复已转账，我和其他家长看到后没有多想也跟着交费了，大约20分钟里，有16名家长完成转账。”刘女士回忆，此时，突然有家长发现异常并提醒大家。

　　原来，发布这则群通知的所谓“班主任”，是骗子使用和班主任一模一样的头像、昵称“伪装”的，首个积极回应的“家长”，则由另一个骗子“扮演”。俩人一唱一和实施诱导，事情败露后，两人很快卷款退群。随后，家长、校方向警方报警。目前，该案在一进步办理中。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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