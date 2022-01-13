省委网信办主任郭岩松到洛阳网调研

今日下午，省委网信办主任郭岩松一行到洛阳网调研，现场观看由洛阳网制作的国家网络安全宣传周宣传视频，详细了解洛阳网全媒体平台建设成果，感受洛阳网工作团队青春洋溢的精神风貌，对洛阳网网站运营、网络正能量宣传等方面的探索给予充分肯定。
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