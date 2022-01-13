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四川泸定发生6.8级地震 洛阳一些高层住户有震感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 16:04

　　今日中午，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，洛阳市一些市民也有震感。

　　13时许，新安县的游女士突然听到正吃饭的孩子喊：“餐厅的吊灯咋一直晃，是不是地震？”她以为家在17楼，楼层高、风太大，就让孩子去关窗户。谁知孩子几分钟后看网上新闻，才知道四川发生地震，她觉得可能与此有关。

　　几乎是同一时间，家住涧西区香港城23层的郭先生在家中吃饭，突然感觉身体晃动，抬头发现吊灯也在晃，遂让7岁大的孩子抱着枕头钻到桌子底下。“震感持续一两分钟才停止。”郭先生说。

　　记者注意到，一些市民在微信朋友圈发布了诸如吊灯晃动等跟震感有关内容，但也有人对当时短暂异常“没感觉”。

　　今日中午，记者第一时间向洛阳市防震减灾中心咨询。监测科沈培松科长介绍，这次四川甘孜州泸定6.8级地震，河南省地震局地震快报编目系统发布的发震时间是12时52分15秒。地震震中距离咱们嵩县测震台站的直线距离在1050千米左右。嵩县测震台站的测震仪器显示p波(地震纵波)到达时间是在12时54分35秒，平均速度为7.5千米/秒左右。s波(地震横波)到达时间是在12时57分45秒，平均速度为3.1千米/秒左右。

　　“洛阳一些住在高层的居民在12时55分前后或许会有一定的震感，但对低层居民几乎无感，此次地震不会对洛阳生产生活造成影响。”沈培松说，洛阳和此次发生地震的四川甘孜州泸定县不在同一地震带上。

　　洛阳地震台有关专家此前接受记者采访时曾介绍，洛阳地处秦岭纬向构造带东段、华北板块西南部的洛阳盆地，地质背景比较稳定，岩层为寒武系中统厚灰岩，岩性致密坚硬，总体上结构完整，附近没有大的断裂带。

　　从地震发生的规律来看，大的断裂带两端，特别是两条断裂带的交会点，发生大地震的概率较大。“洛阳没有处在地震带上，洛阳发生大地震的可能性较小。”洛阳地震台专家说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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