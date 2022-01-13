2022年国家网络安全宣传周河南省活动在洛启动

5日上午，2022年国家网络安全宣传周河南省活动开幕式在洛阳市隋唐大运河文化博物馆举行。 启动仪式现场 5日上午，2022年国家网络安全宣传周河南省活动开幕式在洛阳市隋唐大运河文化博物馆举行。 市民在科普互动展区体验“网络信息打靶” 2022年国家网络安全宣传周于9月5日至11日在全国范围内统一举办，本届网络安全宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题。2022年国家网络安全宣传周河南省活动由洛阳市承办，活动期间，还将举行高峰论坛、网络安全展览会、六大主题日活动、“网络安全进基层”、“网络安全局中局”沉浸式剧本体验、网络安全云展馆等。洛阳将通过丰富多彩的线上线下活动，深入开展网络安全宣传教育，大力营造人人参与、人人有责、人人共享的网络安全宣传浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞/文 张光辉/图)