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中秋假期，洛阳市规划展示馆正常开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 20:10

　　洛阳市规划展示馆微信公众号今日发布消息称，中秋节将至，为了方便公众在2022年中秋假期期间参观，该馆调整开放时间。具体如下：

　　开放时间

　　2022年9月10日(周六)至9月12日(周一)展馆正常开放，开馆时间：上午9:00—下午17:00(16:30停止入馆)，9月13日(周二)闭馆维护，9月14日(周三)恢复开放。

　　开放范围

　　一楼、二楼、三楼所有展览区域正常开放，总规模型沙盘秀随每天上午10:00和下午15:00的公益讲解开放，5D影院和飞行影院通过微信公众号预约观影。能量单车、赛道英雄等易形成人员聚集区域暂不开放。

　　入馆方式

　　按照“限流、预约、错峰”，实行实名制预约，执行先预约后参观的管理办法，谢绝未预约者入馆。每日预约限额1000人，只接受散客(个人)预约。关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号进行预约。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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