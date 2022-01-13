2022年国家网络安全宣传周河南省活动在洛阳市开幕

9月5日，2022年国家网络安全宣传周河南省活动开幕式将在洛阳举行，网络安全高峰论坛同步举行。 9月5日，2022年国家网络安全宣传周河南省活动开幕式将在洛阳举行，网络安全高峰论坛同步举行。除开幕式、高峰论坛以外，此次在洛阳举办的国家网络安全宣传周河南省活动还包括网络安全展览会、六大主题日活动、“网络安全进基层”、“网络安全局中局”沉浸式剧本体验、网络安全云展馆等。 洛阳将通过丰富多彩的线上线下活动，深入开展网络安全宣传教育，大力营造人人参与、人人有责、人人共享的网络安全宣传浓厚氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 郭瑛）