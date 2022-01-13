洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交警发布2022中秋期间出行攻略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 20:10

　　2022年中秋假期即将来临，洛阳交警微信公众号今日发布中秋期间出行攻略，方便市民中秋假期出行。

　　中秋假期自9月10日至12日，为期三天。目前，城市区机动车尾号限行措施暂不执行，高速公路不免费。

　　节日期间游客众多，注意落实防疫措施，预计9月9日下午、10日上午、12日下午将出现交通流量高峰，请合理安排行程，尽量避开高峰出行。

　　预计今年中秋交通安保具有以下特点：一是交通流量将有一定程度增加。中秋假期为下半年首个小长假，预计群众驾车出行将以探亲流、郊县游为主的短途自驾出行为主，受当前疫情管控形势影响，整体不会超过往年。二是秋季气候复杂多变。团雾天气多发，预计中秋期间降雨较多，道路隐患增大。三是城市区出现交通高峰。龙门、白马寺、王城公园、丽景门、洛邑古城景区热度高、车辆多，流量大；市区商业区点多、分散，大型商超周边道路可能会出现局部通行不畅。四是高速公路可能采取管制。借鉴以往假期做法，各地可能会对高速公路危险品运输车、普通货车通行政策进行调整，请“卡友”提前关注相关单位官方信息做好行程规划。

　　道路施工及易堵路段:

　　1.龙门北桥正在施工，上行桥封闭，下行桥实行单幅双向通行。西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，伊滨路的司马光路至龙顾路段、玄奘路的龙顾路至葛潘路段处于围挡断行中，市区前往倒盏村游玩的车辆可经南山大道--科技大道--孝文大道—南山大道一线绕行。

　　2.预计老城历史文化街区，西工王城公园、百货楼商圈及涧西万达商圈、王府井商圈人流密集，预计中州路、九都路、南昌路、王城大道、龙门大道、唐宫路、定鼎路、金业路、新街、启明北路、启明西路车流量较大，洛河以北区域停车泊位紧张，建议市民及游客多采用地铁、公交、共享单车等绿色公共交通出行

　　3.高速公路方面，连霍高速新安站上站往郑州方向匝道封闭；连霍、二广高速朱家仓互通正在施工，请注意关注通行管制变化，按现场提示通行；二广高速龙门服务区施工封闭。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
        天凉好个秋，美食伴左右。天凉时，没有什么比喝一碗热乎的红豆丸子汤更暖胃了，香甜软糯的口感保证让您一口...
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市路网建设日新月异 市民出行舒心...
  • 洛阳城市区多所市属公办高中启用新校名
  • 洛阳古城机械：加快智能工厂建设 抢...
  • 为啥小区物业公司允许外来车辆付费停车？
  • 四川泸定发生6.8级地震 洛阳一些高层...
  • 中电互联工业互联网赋能中心在洛揭牌
  • 宜阳县白杨镇东庄村：“苦”连翘成了...
  • 瀍河区新增15个“便民核酸采样小屋”
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于在...
  • 洛阳欧纳轴承有限公司：研发精密轴承 ...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    夹马营社区养老服务中...
    洛阳卡瑞起重：加快智...
    涧西区西苑路实验小学...
    涧西区长安路一社区：...
    精彩热帖

    "打“鸟人

    等公交车的人

    肥沃的黄河滩

    清晨 我站在洛阳桥上
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605