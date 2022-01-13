洛阳交警发布2022中秋期间出行攻略

2022年中秋假期即将来临，洛阳交警微信公众号今日发布中秋期间出行攻略，方便市民中秋假期出行。

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中秋假期自9月10日至12日，为期三天。目前，城市区机动车尾号限行措施暂不执行，高速公路不免费。

节日期间游客众多，注意落实防疫措施，预计9月9日下午、10日上午、12日下午将出现交通流量高峰，请合理安排行程，尽量避开高峰出行。

预计今年中秋交通安保具有以下特点：一是交通流量将有一定程度增加。中秋假期为下半年首个小长假，预计群众驾车出行将以探亲流、郊县游为主的短途自驾出行为主，受当前疫情管控形势影响，整体不会超过往年。二是秋季气候复杂多变。团雾天气多发，预计中秋期间降雨较多，道路隐患增大。三是城市区出现交通高峰。龙门、白马寺、王城公园、丽景门、洛邑古城景区热度高、车辆多，流量大；市区商业区点多、分散，大型商超周边道路可能会出现局部通行不畅。四是高速公路可能采取管制。借鉴以往假期做法，各地可能会对高速公路危险品运输车、普通货车通行政策进行调整，请“卡友”提前关注相关单位官方信息做好行程规划。

道路施工及易堵路段:

1.龙门北桥正在施工，上行桥封闭，下行桥实行单幅双向通行。西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，伊滨路的司马光路至龙顾路段、玄奘路的龙顾路至葛潘路段处于围挡断行中，市区前往倒盏村游玩的车辆可经南山大道--科技大道--孝文大道—南山大道一线绕行。

2.预计老城历史文化街区，西工王城公园、百货楼商圈及涧西万达商圈、王府井商圈人流密集，预计中州路、九都路、南昌路、王城大道、龙门大道、唐宫路、定鼎路、金业路、新街、启明北路、启明西路车流量较大，洛河以北区域停车泊位紧张，建议市民及游客多采用地铁、公交、共享单车等绿色公共交通出行

3.高速公路方面，连霍高速新安站上站往郑州方向匝道封闭；连霍、二广高速朱家仓互通正在施工，请注意关注通行管制变化，按现场提示通行；二广高速龙门服务区施工封闭。⑥