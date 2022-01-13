洛阳市市场监管局12315指挥中心发布中秋节消费警示

中秋假期将至。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布节日消费警示，请消费者理性谨慎消费，过一个祥和、安全、健康的节日。

中秋假期将至。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布节日消费警示，请消费者理性谨慎消费，过一个祥和、安全、健康的节日。

选购月饼要谨慎

消费者在购买月饼的时候不要轻信“无糖、低脂、素馅、不添加香精、不食用色素、不含防腐剂”等广告宣传；选购月饼的时候需要看清生产日期与保质期，特别是散装月饼须注意包装是否有“SC”编号，盛放容器是否正常；对于过度包装、花样翻新、另类高价月饼须慎重选择，按需购买。

餐饮消费要安全

在家烹饪食物的时候应烧熟烧透，肉类、海鲜、蔬菜需分开储存；选择干净新鲜的食材，尽量不去购买保质期较短容易变质的食材，远离野味。在外就餐时选择有营业执照以及餐饮服务许可证的店面进行就餐，少食生冷水产品，使用公筷，就餐前后勤洗手；检查菜品是否存在异物或未烧煮熟透，一旦发现相关问题，应保留好证据向商家或相关部门进行反映。建议大家尽量减少聚餐，不要购买、食用有关部门明令禁止、来历不明的食物，以免发生食物中毒。

出门在外要防护

及时关注疫情动态，尽量不要前往中高风险地区出行。消费者出行前要提前了解目的地疫情防控的相关规定，合理安排行程，尽量错峰出行，避开人流集中的地方。做好个人防护措施，戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集。前往人群密集场所，以及与他人接触时，注意保持安全社交距离。

消费维权要及时

消费者在购买商品或接受服务时，应索要并保管好发票及相关购物凭证，以备出现消费纠纷进行维权。一旦发生消费纠纷，可先与经营者协商解决，如不能解决，应及时拨打24小时服务热线12315热线反映，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)