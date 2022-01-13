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洛阳城市区多所市属公办高中启用新校名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.05 11:42

　　记者刚刚从洛阳市教育局获悉，洛阳市城市区学校更名工作启动实施，涉及20所市属公办高中，其中3所高中校名不变更，17所高中校名变更。

　　据介绍，为进一步规范城市区学校校名的使用和管理，体现地域特色，彰显文化内涵，反映学校的办学性质和层次，提升学校名称的辨识度，洛阳结合城市区学校现状，确定城市区学校更名工作实施方案。市属公办高中2022年9月1日启用新校名。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 王三河）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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