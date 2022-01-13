河南省首批产业创新中心名单公布 洛阳2家入选

记者5日从洛阳市发改委获悉，近日，河南省发改委公布了首批8家河南省产业创新中心名单，由洛阳企业牵头组建的河南省智能矿山装备产业创新中心、河南省高端轴承产业创新中心名列其中。

记者5日从洛阳市发改委获悉，近日，河南省发改委公布了首批8家河南省产业创新中心名单，由洛阳企业牵头组建的河南省智能矿山装备产业创新中心、河南省高端轴承产业创新中心名列其中。

作为河南创新体系的重要组成部分，产业创新中心是在特定战略性领域开展重大技术创新、先进适用产业技术开发与推广应用、系统性技术解决方案研发供给的综合性平台，更是立足关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新核心载体。

●河南省智能矿山装备产业创新中心

由中信重工牵头建设。该创新中心将建成矿山智能装备及绿色工艺平台、矿山装备智能制造支撑平台、矿山工业互联网智能服务平台、协同创新成果转化平台等4大创新平台；打造技术成果孵化转化基地、人才培养建设基地等2个产业创新基地。