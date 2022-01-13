2022年河南成人高招9月14日开始报名

洛阳想要报考2022年成人高考的考生看过来！近日，河南省教育厅印发《关于做好2022年成人高校招生工作的通知》，通知明确2022年成人高校招生统一考试将于11月5日和6日举行，9月14日开启报名。
洛阳想要报考2022年成人高考的考生看过来！近日，河南省教育厅印发《关于做好2022年成人高校招生工作的通知》，通知明确2022年成人高校招生统一考试将于11月5日和6日举行，9月14日开启报名。
洛阳想要报考2022年成人高考的考生看过来！近日，河南省教育厅印发《关于做好2022年成人高校招生工作的通知》，通知明确2022年成人高校招生统一考试将于11月5日和6日举行，9月14日开启报名。
《河南省2022年成人高校招生工作规定》明确，今年我省成人高考报名实行网上报名、网上审核、网上缴费。网上报名时间为9月14日8:00-9月20日18:00，网上审核9月15日8:00-9月23日18:00进行，上传补充材料截止时间为9月23日18:00，网上缴费、报名信息现场确认截止时间为9月24日12:00。考生一般应在户口所在地报名并参加考试，确需在工作或居住所在地、持异地身份证报名的考生，须提供《河南省居住证》。
国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员，均可报考。⑥
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